Bolonha vence AC Milan, de Sérgio Conceição, e conquista Taça de Itália

O Bolonha venceu hoje o AC Milan, treinado pelo português Sérgio Conceição, por 1-0 na final da Taça de Itália de futebol, que conquistou pela terceira vez, num jogo em Roma decidido pelo suíço Ndoye.

Um golo de Ndoye aos 53 minutos bastou para decidir a contenda no Estádio Olímpico, na capital italiana, e derrotar a equipa do técnico luso, que contou com o internacional português Rafael Leão no 'onze' titular e João Félix a partir dos 62.

Os bolonheses tinham conquistado o troféu em 1970 e 1974 e agora conseguem o terceiro triunfo 51 anos depois, ao passo que o AC Milan falha a sexta conquista, e Conceição o 13.º título como treinador, segundo nos milaneses depois da Supertaça.