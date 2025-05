Marca Madeira surpreende em Itália

A marca Madeira reforçou, esta semana, a sua presença no mercado italiano, com a estreia da Invest Madeira na 'Tutto Food Milano', prestigiada feira agroalimentar, que decorreu em Milão, de 5 a 8 de Maio de 2025.

Nesta mostra, que "serviu para dar a conhecer a um vasto universo de produtores e investidores a qualidade dos produtos regionais e o seu potencial de expansão para mercados internacionais" participaram cinco empresas do arquipélago: Martins e Martins, Empresa de Cervejas da Madeira, Madália e Ilhopan.

O certame contou ainda com a presença do secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, na abertura.

Filipa Ferreira, directora executiva da Invest Madeira, não tem dúvidas de que esta presença na cidade italiana “veio reforçar o trabalho contínuo que o Governo Regional vem desenvolvendo nos apoios à exportação e à internacionalização das empresas” e sublinha que os empresários madeirenses “têm demonstrado um crescente interesse na participação em feiras internacionais de renome, justificado pelos resultados positivos consistentes que daí advêm”.

Filipa Ferreira assegurou, ainda, que a Invest Madeira continuará a apostar nesta dinâmica, "apoiando as empresas e crescendo para novos mercados, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da economia regional de forma sustentada”.

Jorge Martins, administrador da Martins e Martins, empresa que se dedica à panificação e doçaria tradicional, acredita que esta estreia na iniciativa “marcou um passo significativo na estratégia de internacionalização da marca", notando que além do estabelecimento de “contactos promissores junto de distribuidores e compradores oriundos de países como a Arábia Saudita, os Estados Unidos da América, Itália e Espanha, entre outros mercados estratégicos, proporcionou que outros olhares reconhecessem “a qualidade e a autenticidade dos produtos tradicionais da Madeira”.

“Regressamos à Madeira com orgulho pelo interesse gerado e motivação redobrada para continuarmos a valorizar e a promover a nossa herança gastronómica além-fronteiras”, concluiu. A Martins e Martins está convicta de que "esta incursão foi o ‘pontapé de saída’ para uma presença assídua em muitos outros certames internacionais que contribuam para a projecção da marca no mundo".

A Empresa de Cervejas da Madeira faz, igualmente, um balanço muito positivo da participação no evento, destacando, desde logo, “o interesse espoletado pela marca no mercado italiano", mas também “os contactos comerciais com representantes de mercados estrangeiros, nomeadamente a Arábia Saudita, a Colômbia, o Equador, o Líbano e o Dubai. Gustavo Coelho, director da Empresa de Cervejas da Madeira, lembrou a propósito que “a marca já exporta para os cinco continentes e continua a apostar na abertura de novos mercados internacionais”, consequência da “aposta do Governo Regional, através da Invest Madeira, neste tipo de eventos, a qual tem sido determinante no percurso de internacionalização das marcas regionais”.

A perspectiva é partilhada pela Madália, outra estreante nestas andanças, que viu na feira agroalimentar italiana “uma excelente oportunidade” para a empresa, que opera na área da realidade virtual e tecnologias imersivas, “estabelecer pontes estratégicas e criar contactos valiosos com algumas das maiores e mais influentes empresas do segmento”.

Candy Flores, administradora do grupo, enfatiza o facto de o certame “permitir uma visão abrangente dos principais desafios e tendências da indústria e abrir portas ao diálogo e à colaboração com parceiros que procuram soluções tecnológicas de vanguarda”, esclarecendo que tecnologias como a Inteligência Artificial (IA), a Realidade Aumentada (AR), a Realidade Virtual (VR) ou a digital twins surgem como "ferramentas fundamentais para responder às exigências atuais do sector, oferecendo à Madália a oportunidade de posicionar-se como um parceiro tecnológico estratégico, capaz de impulsionar a transformação digital e a inovação no mercado agroalimentar”.

A Ilhopan - Panificação e Pastelaria Lda. também não poupou elogios à Tutto Food Milano 2025, com o responsável, Ricardo Adão, a definir a participação da empresa como “uma experiência enriquecedora”, que conferiu visibilidade aos “sabores da Madeira” no mercado internacional e possibilitou contactos com o Brasil, Itália e Malta. “Este tipo de feiras permite-nos conhecer as tendências e a diversidade impressionante do setor agroalimentar. Sem dúvida, uma experiência que agregou conhecimento e novas perspectivas”, vincou.

Por seu turno, a Sweets and Sugar, S.A., empresa fabricante de rebuçados e derivados de açúcar, liderada por Ricardo Freitas, também fez questão de vincar a importância desta estreia no certame, que resultou num "profícuo diálogo com visitantes e representantes de diversos mercados internacionais que marcaram presença no stand", provando que “a Madeira já é reconhecida não só pelo turismo, mas também pelos produtos de excelência que as nossas empresas oferecem”.

Portugal fez-se representar por 10 empresas na Tutto Food Milão 2025, sendo que metade destas eram madeirenses, um aspecto que foi realçado pelo secretário Regional de Economia, no dia em que a mostra abriu portas. Segundo o governante, “revela a pujança da nossa economia, a capacidade exportadora das nossas empresas e o trabalho que tem sido feito pelos empresários e pelos trabalhadores”, um crescimento alicerçado na senda das “políticas públicas que têm motivado e apoiado o empreendedorismo e os empresários regionais”, observou, na ocasião, José Manuel Rodrigues.