Di María e Carreras titulares no Benfica, Diomande e Hjulmand voltam no Sporting

O Benfica conta com os regressos de Di María e Carreras à titularidade, enquanto o Sporting aposta em Diomande e Hjulmand, no jogo de hoje da 33.ª jornada da I Liga de futebol, que pode decidir o título.

O treinador do Benfica, Bruno Lage, fez duas alterações na equipa em relação ao 'onze' que tinha vencido o Estoril Praia (2-1) na jornada anterior, com Carreras a regressar ao lado esquerdo da defesa, depois de ter cumprido castigo, enquanto Di María é 'arma' para a direita do ataque, depois de ter ficado no banco na última partida.

Assim, Lage aposta em Trubin na baliza, com os centrais Otamendi e António Silva à sua frente, enquanto Tomás Araújo estará no lado direito da defesa e Carreras na esquerda, com Dahl a ficar no banco.

No meio-campo, estará o habitual trio composto por Florentino Luís, Aursnes e Kökçü, enquanto na frente vai estar Pavlidis, melhor marcador da equipa no campeonato, com 18 golos, apoiado na esquerda por Aktürkoglu e na direita por Di María, com Amdouni a ficar de fora das opções.

Do lado do Sporting, o técnico Rui Borges também fez duas alterações em relação à equipa que bateu o Gil Vicente (2-1), com Diomande a regressar ao eixo da defesa, depois de cumprir castigo, enquanto o capitão Hjulmand volta à titularidade, após ter iniciado a última partida no banco, num altura em que continua em risco de suspensão caso veja um amarelo.

Na baliza, vai estar Rui Silva, guarda-redes contratado pelo Sporting no mercado de inverno, com um trio de centrais composto por Eduardo Quaresma, Diomande, que rende St. Juste, e Gonçalo Inácio à sua frente. As alas ficarão entregues a Geny Catamo, na direita, e Maxi Araújo, na esquerda.

No meio campo, Hjulmand entra no lugar de Morita, que fica no banco, e vai ter a companhia de Debast, central adaptado à posição, na zona central do terreno. A frente de ataque será composta por Pedro Gonçalves, Francisco Trincão e Viktor Gyökeres, melhor marcador da competição, com 38 golos apontados.

O Benfica recebe hoje o Sporting, num jogo em que ambas as equipas dependem apenas de si para conquistarem o título.

O Sporting lidera o campeonato, com os mesmos 78 do Benfica, pois tem vantagem no confronto direto devido ao triunfo na primeira volta por 1-0, e nova vitória dos 'leões' garante o bicampeonato.

Já os 'encarnados' necessitam de vencer os 'leões' por dois ou mais golos de diferença para festejarem o título de imediato. Em caso de empate ou de um triunfo do Benfica por um golo de diferença, a decisão fica adiada para a última jornada.

O jogo entre o Benfica e o Sporting está marcado para hoje, pelas 18:00, no Estádio da Luz, numa partida que será arbitrada por João Pinheiro, da associação de Braga.