Dez pilotos madeirenses participam na segunda prova do CPRTX 2025 em Leiria

O Kartódromo Internacional de Leiria acolhe, este fim-de-semana, a sua segunda prova do Campeonato de Portugal Rotax (CPRTX) 2025. Dez pilotos madeirenses voltam a marcar presença neste evento.

Bernardo Sequeira na Micro Academy, Thiago Sousa Carvalhais e Dilan Faria na Micro Max, Afonso Pires e Daniel Ferreira na Júnior Max, João Dinis, Nicole Ferreira e Bruno Ponte na Sénior Max, Moriano de Canha na DD2 e João Dias na DD2 Master fazem parte da comitiva.

O programa competitivo arranca no sábado, com treinos livres a partir das 08h50, seguidos dos treinos cronometrados e das Finais 1 durante a tarde. No domingo, as emoções regressam com as Finais 2 e 3, encerrando com a cerimónia de pódio prevista para as 15h00. As corridas serão transmitidas em direto através das páginas oficiais da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) no Facebook e no YouTube, permitindo a todos os adeptos acompanhar de perto o desempenho dos pilotos.

No total, mais de 80 pilotos vão participar neste etapa. "Esta será mais uma oportunidade para destacar o talento e a dedicação dos pilotos da Madeira no panorama nacional", refere nota da Associação de Karting da Madeira.