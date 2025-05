Margarida Góis e Bruno Freitas vencem segunda Etapa do Campeonato Regional de Triatlo 2025

A segunda etapa do Campeonato Regional de Triatlo 2025 realizou-se, no passado domingo, dia 4 de maio 2025, no Porto Moniz, com a mítica prova Triatlo Porto Moniz, onde os triatletas enfrentam um duro percurso de ciclismo.

Após vencer na primeira etapa, no Porto Santo, Margarida Góis (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) manteve-se firme e conseguiu a liderança nesta segunda etapa do campeonato, acompanhada pelo seu colega de equipa, Bruno Freitas. Em segundo lugar ficaram Mafalda Viveiros (AD Galomar) e Pedro Prioste (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira). O terceiro lugar foi ocupado por Rosa Martins (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) e Diego Cisneros (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor).

Por clubes, venceram os triatletas masculinos do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira.

Na distância Super-Sprint, tivemos em competição os paratriatletas assíduos das nossas competições, Rodolfo Alves e José Mendonça, que terminaram as suas provas com distinção.

Ainda na distância Super-Sprint, no escalão de Juvenis, venceram os triatletas Laura Gomes (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) e Guilherme Pita (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor). Ao segundo lugar do pódio subiram Maria Luís, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Matias Olival, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. A completar o pódio, no terceiro lugar, Inês Sousa (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Nayan Duarte (AD Galomar).

Os mais jovens realizaram a prova no formato de Duatlo, sendo que nos Iniciados, em primeiro lugar ficaram Inês Domingos (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Tomás Antunes (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira). Em segundo lugar, triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Inês Gomes e Martim Nóbrega. Em terceiro lugar, triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Margarida Carvalho e Artem Kalchenko.

No escalão de Infantis, com participação de três triatletas, em primeiro e segundo lugar, dos femininos, Teresa Fernandes (Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET) e Sofia Silva (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor). E em primeiro lugar dos masculinos, André Nóbrega, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

As classificações dos triatletas jovens, tanto Juvenis, como Iniciados e Infantis, permitiram ao Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor mais uma vitória em clubes jovens femininos e masculinos.

"A ARTM, como entidade organizadora, agradece o apoio das várias entidades públicas que contribuíram ativamente para a realização da prova deste fim de semana, em especial à Câmara Municipal do Porto Moniz AMDpt, SER – DRD2, refere nota enviada.

A organização contou igualmente com o apoio da Auto Zapecar, MZBike, Clínica Dentária do Fórum Machico, Monumental Lido Medical Center, AMPES - Associação Madeirense Promotora de Eventos Seguros, Empresa de Cervejas da Madeira – Águas Atlântida e Gesba – Banana da Madeira.