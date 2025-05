Micaela Freitas em visitas de trabalho ao Porto Santo

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela de Freitas, realizou hoje uma visita de trabalho ao Porto Santo, demonstrando o compromisso do Governo Regional com as áreas da saúde e proteção civil na ilha dourada.

Acompanhada pelos dirigentes da Saúde e da Proteção Civil, a governante iniciou o dia com uma reunião com a direção e os profissionais do Centro de Saúde do Porto Santo. Este encontro permitiu uma troca de informações sobre o funcionamento do Centro de Saúde e se inteirar sobre os desafios e necessidades específicas daquela Unidade de Saúde.

Micaela de Freitas teve também a oportunidade de contactar directamente com a equipa da EMIR, que está em atividade na ilha.

A agenda de trabalhos prosseguiu com uma visita ao Corpo de Bombeiros Voluntários do Porto Santo. A governante reuniu com o comandante Carlos Drumond e o presidente da Associação Humanitária Gregório Pestana, onde se inteirou sobre as atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros e sobre as suas necessidades.

Ao longo da sua visita, Micaela Fonseca de Freitas fez questão de agradecer pessoalmente aos profissionais de saúde e proteção civil pelo seu empenho e dedicação em prol da Saúde e segurança da população do Porto Santo e visitantes.