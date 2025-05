Coletivo Gira Brasil conquista Paul do Mar com uma roda de samba

“Uma fusão entre clássicos e o samba da nova geração”. Assim foi a actuação do Coletivo Gira Brasil no Calheta SoundsCool, este sábado, 3 de Maio.

O grupo exclusivo de mulheres fez uma roda de samba fora do palco, bem no centro do recinto, conquistando os festivaleiros, numa altura em que sol dizia 'adeus'.

Foto DR

O grupo composto por mulheres do Brasil e de outras partes do Mundo resgatou aos grandes clássicos sem esquecer da nova geração, colocando em evidência o samba e outros ritmos afro-brasileiros provenientes do samba de terreiro.

Calheta SoundsCool leva mais de 700 pessoas ao Paul do Mar Organização do evento com vertente solidária espera receber cerca de 1.000 participantes até às 2 horas

O evento promovido pela Câmara Municipal da Calheta, no Paul do Mar, até às 2 horas, conta já com mais de mil visitantes.