O Funchal acolheu hoje a visita oficial da 'mayor' de Fremantle, recebida pela presidente da Câmara Municipal no Edifício dos Paços de Concelho. A autarca australiana fez-se acompanhar pelo cônsul honorário de Portugal em Perth, o madeirense John da Silva.

Esta marca a primeira visita de Fitzhardinge à Região Autónoma da Madeira, num momento importante para o fortalecimento das relações entre Funchal e Fremantle, cidades geminadas desde 1996, ligação criada devido à significativa comunidade madeirense estabelecida na cidade australiana.

O acordo de geminação original "foi assinado em Fremantle, pela então 'mayor', Jenny Archibald, e pelo seu homólogo funchalense, Miguel Albuquerque, durante uma visita oficial à Austrália". No ano seguinte, em março de 1997, Archibald visitou o Funchal para formalizar o acordo equivalente, consolidando oficialmente a união.

Em 2016, por ocasião do 20.º aniversário desta geminação, uma delegação de Fremantle liderada pelo então Mayor Brad Pettitt e acompanhada pelo embaixador australiano Paul Rayner, foi recebida no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

A actual visita coincide com as celebrações dos 65 anos de relações diplomáticas entre Portugal e Austrália, sublinhando "os firmes laços que existem entre os dois países". Em 2026, as cidades celebrarão o 30.º aniversário do acordo de geminação, reforçando uma "ligação histórica que transcende a distância geográfica e assenta em valores comuns de progresso e desenvolvimento".