Ana Cristina Monteiro garante que a AD "continuará a ser a voz das Comunidades"

À margem de uma visita ao Clube Social das Comunidades Madeirenses, no Funchal, a candidata da coligação AD, Ana Cristina Monteiro, apelou à confiança de toda a população nesta coligação, no próximo dia 18 de Maio, precisamente para que seja possível continuar a trabalhar em nome dos milhares de madeirenses que estão na Diáspora mas, também, daqueles que, aqui regressados, contribuem, decisivamente, para o desenvolvimento e o progresso da Região, reafirmando assim o compromisso da aliança.

"Precisamos dessa confiança para reforçarmos o nosso grupo parlamentar, porque, com mais força, conseguimos continuar a dar voz, às nossas Comunidades, na Assembleia da República", frisou, a este propósito, a candidata, acrescentando que, com a vitória da AD – Coligação PSD/CDS, se garante e reforça o compromisso que, ao longo dos últimos anos, já permitiu a resolução de vários problemas, com Ana Cristina Monteiro a destacar, a este nível, o facto de ter sido o Governo Regional a resolver, recentemente, aquela que era uma exclusão "completamente injusta" dos emigrantes residentes na Região de terem acesso ao Subsídio de Mobilidade.

Um compromisso que também importa reforçar para que a AD – Coligação PSD/CDS continue a lutar pela resolução dos dossiês que ainda estão pendentes, como é o caso do Programa 'Regressar', relativamente ao qual esta candidatura se propõe a trabalhar para que existam, na próxima Legislatura, as soluções que têm faltado nos últimos anos.

"Os nossos Emigrantes estão totalmente integrados na Região e formam uma comunidade trabalhadora e comprometida com o lugar onde residem, que é a Madeira", disse, ainda, Ana Cristina Monteiro, comunidade para a qual é essencial que continuem a ser garantidas respostas, sendo esta uma das prioridades da sua candidatura.