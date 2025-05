Marcelo recebe hoje o Rei de Espanha e o Presidente de Itália em Coimbra

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber hoje o Rei de Espanha e o Presidente de Itália, em Coimbra, onde presidirá a uma cerimónia de doutoramento honoris causa dos dois chefes de Estado.

De acordo com uma nota informativa da Universidade de Coimbra, o Rei de Espanha, Felipe VI, será distinguido pela Faculdade de Direito, e o Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, pela Faculdade de Economia desta instituição de ensino superior, a mais antiga de Portugal.

A receção aos homenageados está prevista para as 17:10 e a cerimónia solene para as 18:00, com discursos dos dois doutorandos, elogios dos professores catedráticos Rui de Figueiredo Marcos e Raquel Freire e uma intervenção final do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Felipe VI irá receber esta distinção 36 anos depois do seu pai, Juan Carlos I, que foi agraciado com o título de doutor honoris causa pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em maio de 1989.

O encontro de Marcelo Rebelo de Sousa com Felipe VI e Sergio Mattarella acontece por ocasião da 18.ª cimeira Cotec Europa, em período de campanha oficial para as eleições legislativas antecipadas de domingo em Portugal.

Na quarta-feira, em Coimbra, os chefes de Estado de Portugal, Espanha e Itália irão discursar na sessão de encerramento da 18.ª cimeira Cotec Europa, que também contará com a participação do ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) e antigo primeiro-ministro italiano Mario Draghi, numa conversa sobre o futuro da Europa.

Será, em princípio, o último encontro Cotec Europa -- organização que junta membros das associações empresariais Cotec de cada país -- com a participação de Marcelo Rebelo de Sousa, que está a menos de um ano do fim do seu segundo e último mandato presidencial.

Os encontros Cotec Europa realizam-se anualmente em Espanha, Itália e Portugal, de forma rotativa.

Marcelo Rebelo de Sousa tem participado regularmente nestes encontros, com os chefes de Estado de Espanha e de Itália, mas cancelou a sua participação no anterior, realizado em setembro do ano passado, em Las Palmas, devido aos incêndios em Portugal.