Analfabetismo dos madeirenses era notícia há 25 anos

O analfabetismo dos madeirenses estava, há 25 anos, acima da média nacional, mas o Governo Regional estava confiante na sua erradicação num prazo de oito anos.

A notícia que fazia a manchete da edição do DIÁRIO de 7 de Maio de 2000 dava conta de que, ainda assim, a Madeira era a região do País que apresentava resultados mais animadores com vista à resolução do problema.

Nesse sentido, a Região registou a melhor recuperação no combate ao analfabetismo, ao passar de 15,9% para 12,3%, uma descida na ordem dos 4%. Números que deixavam o então secretário regional de Educação satisfeito com o trabalho que era desenvolvido na Madeira e Porto Santo.

Francisco Santos previa, por conseguinte, que até 2006 ou, no mais tardar, até 2008, o analfabetismo deveria estar completamente erradicado.

Era sobretudo a população adulta que mais contribuía para esse quadro menos favorável, pessoas que já tinham abandonado o sistema educativo há vários anos e para as quais o Governo Regional apresentava programas específicos para contrariar este problema, numa “campanha permanente” em horário pós-laboral. Os cursos de Verão para analfabetos eram também apontados como uma das estratégias em carteira.

Nessa edição, era notícia, também, a sucessão do histórico líder do PSD/Madeira, Alberto João Jardim. O DIÁRIO dava conta da sondagem ‘on line’, lançada por este matutino, com a vista a aferir a opinião dos madeirenses sobre o sucessor. Mais de 20 mil pessoas já tinham dado conta da sua preferência.

João Cunha e Silva reunia o maior número de votos, seguindo-se Miguel de Sousa e, em terceiro lugar, Paulo Fontes. Miguel Albuquerque, que ocupava a cadeira de presidente da Câmara Municipal do Funchal, e que haveria de suceder a Jardim, estava muito aquém das preferências.

A Festa da Flor, no Ateneu, também foi notícia nesse dia, ainda longe da dimensão que hoje lhe reconhecemos. Nesse ano, a participação dos floricultores foi mais fraca do que no ano anterior, algo que a cada ano tem sido constatado.

Notícia nas páginas deste matutino a 7 de Maio de 2020 foi, também, a peregrinação de mais de mil madeirenses a Fátima, para assistir às cerimónias religiosas que haviam de decorrer nos dias 12 e 13. Uma participação nunca vista, dava conta o DIÁRIO, em parte motivada pela terceira visita do Papa a Portugal.

No desporto, o Sporting adiava o festejo do título de campeão nacional.

Estas e outras notícia que faziam os destaques há 20 anos podem agora ser aqui recordadas.