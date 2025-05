Presidente da ALM recebe 'mayor' de Fremantle em visita que reforça laços com a Austrália

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebeu esta semana a 'mayor' de Fremantle, Hannah Fitzhardinge, numa audiência de apresentação de cumprimentos realizada por ocasião da visita da autarca australiana à Região.

O encontro teve como principal objectivo o reforço dos laços entre a Madeira e a cidade australiana de Fremantle, que mantém um acordo de geminação com o Funchal. Durante a reunião, Rubina Leal destacou o simbolismo da visita, que ocorre no ano em que se celebram os 65 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e a Austrália.

A presidente do Parlamento sublinhou ainda a importância da comunidade madeirense na Austrália, estimada em mais de 20 mil pessoas, realçando o contributo significativo desta diáspora para a afirmação da Madeira além-fronteiras.