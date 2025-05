Imigração, campanha, pediatria e pedofilia nas notícias dos jornais

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia nos jornais nacionais que se publicam nesta segunda-feira, 5 de maio de 2025.

No Diário de Notícias:

- "Imigrantes. Grupo de trabalho com PJ e AIMA recomenda retornos rápidos"

- "Campanha arranca entre 'trumpização', 'náufragos' e uma oposição que 'diz mal'"

-"Ex-provas de aferição. Realização das provas ModA deverá encerrar escolas"

- "Segurança. O que une e separa PSD, PS e Chega. Imigração e criminalidade são ponto de rutura"

- "Germano de Almeida autor do livro 'O colapso da verdade'. 'Trump despreza a Europa e não revela grande preocupação com os apetites imperialistas de Putin'"

- "Eleições. Simion vence primeira volta das presidenciais romenas"

- "Negócios. Architecht your Home: a empresa que nasceu em Londres e agora é portuguesa"

- "FC Porto. Mora atinge hoje a maioridade com números superiores a Ronaldo"

- "Hugo Gonçalves, escritor. 'O meu pai foi múltiplo, o meu pai foi o pai do amor, também foi o pai disciplinador'"

No Correio da Manhã:

- "Predador sexual espia crianças e famílias. Vítimas de vários pontos do país, sobretudo Aveiro e Coimbra"

- "Crimes cometidos nas redes sociais. PJ revela jogos 'online' perigosos"

- "Sporting 2 Gil Vicente 1. Quaresma abre a luz da esperança"

- "CM revela todos os cenários para Benfica ou Sporting serem campeões"

- "Balneário confiante. Plantel encarnado já sonha com festa no Marquês"

- "Centro do Porto. 'Cenoura' mata 'Boxista' à porta de bar"

- "Cardeais passam dias em reuniões. Decididos a continuar obra do Papa Francisco"

- "Vladimir Putin. 'Não vimos necessidade de usar armas nucleares'"

- "Guerra de números na imigração. Pedro Nuno ataca 'trumpização' de Montenegro"

- "Brasil. Polícia trava atentado contra Lady Gaga"

- "Água. Barragens a 94% da capacidade"

- "Alcoentre. Cadeia com portão aberto há duas semanas"

No Público:

- "Legislativas 2025. Imigração, economia e voto útil no arranque da campanha"

- "Cesarianas são mais de 60% dos partos no privado e estão a crescer no público"

- "Tabaco. Jovens estão a fumar menos, mas 'vapes' ainda resistem"

- "Entrevista. Administração Trump é como uma praga de gafanhotos'. O jornalista e académico Jeff Sharlet qualifica o movimento trumpista como fascista"

- "Série imigração. Sabera estuda português para voltar a ser médica"

- "Futebol. Sporting sofre mas segura liderança antes do 'derby' na Luz"

No Jornal de Notícias:

- "Aumento das cirurgias estéticas ilegais causa alarme nos médicos"

- "Abatido a tiro à porta de bar no Porto após rixa em festa privada"

- "Sporting 2-1 Gil Vicente. Quaresma acende a luz. Golo aos 90+3 mantém liderança do leão, que será campeão no sábado se vencer na casa do Benfica"

- "Legislativas 2025. Oposição endurece críticas à deportação de imigrantes"

- "Sondagem diária. Vantagem da AD sobre o PS atinge novo máximo"

- "Porto. Enchente universitária benzida nos Aliados"

- "Monção. Corrida ao Palácio da Brejoeira antes da chegada do dono"

- "Ucrânia. Zelensky admite que cessar-fogo é possível a qualquer momento"

- "Ciclismo. João Almeida em grande conquista Volta à Romandia"

No Negócios:

- "Ações de Luís Filipe Vieira no Benfica vão a leilão"

- "Conversa Capital. 'Portugal empurra para fora as empresas que crescem' - Carlos Moreira da Silva. Presidente da associação BRP diz que isentar de IRS os salários até 2.000 euros iria incentivar o crescimento"

- "Farmacêutica AstraZeneca investe 600 milhões para ter novo 'hub' em Lisboa"

- "PPR nacionais com risco são dos que rendem menos"

- "Investidor privado. Baleias, bitcoin, mineração e NFT. O glossário do mundo cripto"

- "Mercado único. Multinacionais dos EUA a operar na Europa são apenas 5%"

- "Crescimento. Meta de Sarmento exige PIB a subir 1% ao trimestre"

No Jornal Económico:

- "Novobanco reduz capital em 1.100 milhões de euros"

- "'Acordos pontuais na saúde são desejáveis e possíveis'"

- "Campanha arranca sob o signo da Spinumviva e 'fait divers'"

- "China abre a porta a negociações com os EUA"

- "De onde vêm os bilionários mundiais?"

- "PIB de 2,4% em 2025 é 'provável, mas não prudente'"

No Record:

- "Sporting 2-1 Gil Vicente. Rei Eduardo. Leão apanhou susto mas teve herói nos descontos"

- "Há campeão no dérbi se... Sporting ganhar Benfica por 2 golos"

- "FC Porto. Faz hoje 18 anos. Mora pode renovar"

- "Benfica. Otamendi matador. Central que mais marca nas principais ligas europeias"

- "Ciclismo. João Almeida conquista volta à Romandia"

- "Alemanha. Bayern vence Bundesliga"

- "Basquetebol. Taça Hugo dos Santos. Oliveirense leva o troféu. Triunfo sobre o FC Porto por 83-68"

- "Ténis. Michelsen ganha Estoril Open"

No O Jogo:

- "Sporting 2-1 Gil Vicente. Raça de leão. Reviravolta incrível e golo no período de compensação levam Alvalade ao delírio"

- "Possível decisão no clássico da Luz [sábado, 18h00]. Sporting campeão se vencer o dérbi. Benfica campeão se ganhar por mais de um golo de diferença"

- "Benfica. Otamendi persegue símbolos nos centrais goleadores. É o quinto do setor com mais pontaria na na história do clube, apenas superado por Humberto Coelho, Ricardo Gomes, Garay e Mozer"

- "FC Porto. Festa de aniversário com novo contrato. Rodrigo Mora faz hoje 18 anos e já está vinculado até 2030/ Samu falado em Inglaterra como alvo do Aston Villa"

- "Braga. Carvalhal firme no banco. Técnico tem luxação, mas escapa à operação"

- "Arouca 0-0 Casa Pia"

- "Ciclismo. Almeida arrasador. Passa a 6.º do mundo após vitória na Volta à Romandia. 'Nunca me senti a 100 por cento mas nunca desisti'"

- "Basquetebol. Troféu para a Oliveirense. FC Porto derrotado (83-78) na Taça Hugo dos Santos"

E no A Bola:

- "Sporting 2-1 Gil Vicente. Do fundo da alma. Leão tremeu, mas Quaresma, já após os 90 minutos, garantiu vitória e liderança"

- "Arouca 0-0 Casa Pia"

- "Benfica. Rui Costa espera até ao fim por Otamendi. Conquista do campeonato pode facilitar a renovação"

- "FC Porto. Mora faz hoje 18 anos e já pode renovar até 2030/ Menino bonito ficará com cláusula de Euro70 milhões"

- "Ciclismo. João Almeida vence Volta à Romandia"

- "Alemanha. Bayern campeão"

- "Basquetebol. Oliveirense vence Taça Hugo dos Santos"