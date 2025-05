Ciclista ferido em colisão no Funchal

Uma colisão entre um carro e uma bicicleta, ocorrida na Estrada João Abel de Freitas, no Funchal, causou hoje um ferido.

O ciclista, um jovem de 20 anos, tinha diversas escoriações no corpo e apresentava suspeita de fractura numa perna.

Foi socorrido no local por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.