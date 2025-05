Uma colisão entre dois veículos ligeiros, agora à tarde, na via rápida, mais concretamente no Viaduto do Comboio, no Funchal, deixou uma mulher de 53 anos ferida.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local para socorrer a vítima, de 30 anos.

Foi transportada em plano duro para o hospital.