Derrocadas provocam congestionamentos em Santana

Várias estradas encontram-se hoje congestionadas no concelho de Santana devido a deslizamentos de terra.

A Rua da Bela Vista e a Estrada do Lombo Grande, em São Roque do Faial, e o Caminho do Forte da Boa Vontade, a Fajã dos Pombos e a Estrada da Corujeira, no Faial estão a ser alvo de limpeza

O Serviço Municipal de Protecção Civil informa que a utilização destas vias está condicionada.