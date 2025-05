Última semana de campanha e já há quem vote

Bom dia. Mais uma semana e a imprensa hoje dá conta de várias notícias de realce, mas aquele que é mais comum é a última semana de campanha para a as legislativas nacionais do próximo domingo, que revela que já há quem vote, modalidade cada vez mais apreciada e usada pelos eleitores. Nota para a entrevista a Miguel Silva Gouveia, vereador na CMF, que explica num jornal nacional porque não se recandidata à Câmara do Funchal.

No Diário de Notícias:

- "Rendas congeladas: Fisco está a cobrar IMI a imóveis isentos"

- "Leão XIV. Dos apelos à paz ao risco da Inteligência Artificial: o que os primeiros dias revelam sobre o papa"

- "Há professores com 20 anos de serviço que nunca fizeram uma consulta de medicina de trabalho"

- "Viagem. A visita à Arábia de 3 biliões de dólares e de triplo significado para Donald Trump"

- "Um dia com AD: 'Quatro anos e mais além' e um apelo: 'Têm mesmo de ir votar'"

- "Barómetro NA/Aximage. Portugueses chumbam tanto o Governo como a oposição"

- "Eleições. Brasileiros com mínima representatividade nas listas de candidatos às Legislativas"

- "Presidente da Liga: 'Assistimos a um dos campeonatos mais competitivos de sempre'"

No Correio da Manhã:

- "Mortalidade infantil dispara 20%. Península de Setúbal é a região com taxa mais elevada"

- "Tragédia em Tavira. Quatro amigos morrem presos no carro"

- "Barcos elétricos do Tejo são para navegar em Lagos"

- "Diz MP sobre Altice. Contrapartidas de gestor para negócios paralelos"

- "Sporting. Gyokeres prepara despedida"

- "Benfica. Lage continua a acreditar no título"

- "Boavista 1 FC Porto 2. Mora embala dragão"

- "No Vaticano. Papa Leão XIV apela à paz na Ucrânia e em Gaza"

- "Política. Marcelo já votou e incentiva voto"

- "Força Aérea. Herói Igor Silva faz três mil horas a salvar vidas"

- "Tradição. Conheça os casais de Santo António"

- "Nininho ganha 1,5 milhões em contratos com o Estado"

No Público:

- "Legislativas 2025. Campanha entra na recta final. AD e PD disputam voto de pensionistas"

- "Bónus vitalício no Montepio já chega a 65 gestores e custa 30 milhões de euros"

- "Portugal. Rapazes votam mais na extrema-direita do que raparigas"

- "Ucrânia. Zelensky disponível para se encontrar com Putin"

- "Imigração. Chegou chinês, tornou-se português. 'Portugal é forte'"

- "MNE alemão. Meios militares não vão resolver conflito em Gaza"

- "Streaming. Deco quer Apple a indemnizar utilizadores de plataformas"

No Jornal de Notícias:

- "Mais de 300 pessoas por dia aderem a um seguro de saúde"

- "Boavista 1-2 F. C. Porto. Até parece fácil"

- "Nininho Vaz Maia. 'A minha voz não vai parar'"

- "Metro do Porto. Linha rosa começa a ganhar forma"

- "Carro voa para o rio e mata quatro amigos em Tavira"

- "Braga. Mãe de jovem que tentaram drogar num bar processa toda a gente"

- "Liga. Leão espreita título e águia espera milagre"

- "Hóquei em patins. Óquei de Barcelos vence dragões e é campeão europeu"

- "Sondagem. Liberais dão maior salto, socialistas e AD em queda"

- "Agricultura. Um terço do Alqueva está nas mãos de estrangeiros"

- "Fátima. Os voluntários que aliviam a dor dos peregrinos"

No Negócios:

- "Regulador da bolsa avalia OPA sobre a Martifer"

- "Série 5 dias. Promessas fiscais dos partidos. Cabazes, heranças, jovens e influencers"

- "Previdência dos advogados quer quotas reduzidas para jovens em início de carreira"

- "Investidor privado. Como ajustar os investimentos ao risco de uma recessão"

- "Comércio. Exportações de alumínio e aço para os EUA caem quase 50%"

- "Indústria. Corticeira Amorim compra empresa italiana Saci com desconto"

No Jornal Económico:

- "Caixabank explora acordo para comprar Novobanco"

- "A última semana da campanha eleitoral começa agora"

- "Diário de campanha. Legislativas 2025"

- "EDP quer vender dois mil milhões em ativos para financiar novas centrais"

- "Trump anuncia 'grandes progressos' nas negociações com a China"

- "Negócio. Nogueira Leite quer empresas de promoção imobiliária"

- "Putin e Zelensky voltam a negociar na quinta-feira"

- "'Há um problema de radicalismo na política portuguesa'"

- "Porto Business School faz acordo com melhor escola de negócios do Brasil"

No Record:

- "Sporting. Borges mete gelo. Treinador pediu ao plantel para manter os pés no chão"

- "Sede da Juve Leo vandalizada com frases do Benfica e alusões ao 'very light'"

- "Boavista 1-2 FC Porto. Obra-prima de Mora"

- "Benfica. Luta até ao fim. Equipa faz pacto para vencer em Braga"

- "Basquetebol feminino. Benfica 78-75 Esgueira. Águias bicampeãs"

- "Hóquei em Patins. Barcelos campeão da Europa"

- "Liga. Decisões às 18 horas. Sete jogos em simultâneo no sábado"

No O Jogo:

- "Boavista 1 FC Porto 2. Maior e vacinado. Mora volta a abrir o livro e desequilibra o dérbi com mais um lance genial, deixando os axadrezados em maus lençóis"

- "Sporting. Rui Borges quer travão à euforia"

- "Benfica. Pavlidis carrega a esperança"

- "Hóquei em Patins. Champions vai para Barcelos"

- "Liga. Salve-se quem puder. Todas as decisões adiadas para a última jornada, sábado [às 18:00]"

E no A Bola:

- "Plano contra a euforia. Rui Borges pede respeito pelo Vitória e alerta para os perigos de festejos antecipados. Treinador do Sporting vai reforçar a ideia durante toda a semana que antecede o jogo decisivo"

- "Suspense total na Liga. Título, Europa, descidas: tudo por decidir"

- "Nenhuma posição fechada na classificação"

- "V. Guimarães pode ter de ganhar em Alvalade para garantir Liga Conferência"

- "Quatro equipas ainda a lutar pela permanência"

- "Duelo pela subida ao rubro na Liga 2"

- "Boavista 1-2 F. C. Porto. Dragão mora no pódio"

- "E. Amadora 0-1 Aves SAD"

- "Moreirense 2-2 Estoril"

- "V. Guimarães 1-2 Farense"

- "Benfica. Invasão de campo pode fechar portas da Luz"

- "Recuperar animicamente a equipa após empate no dérbi é a missão de Bruno Lage"

- "Hóquei em patins. OC Barcelos campeão da Europa"