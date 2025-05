Alberto João Jardim é o convidado desta semana do 'podcast' Velha Guarda' da TSF-Madeira

O programa e 'podcast' da TSF-Madeira, 'Velha Guarda', que semanalmente revisita as memórias do jornalismo, convidando figuras que estiveram ou ainda estão no activo, com anos e anos de experiência na área.

O convidado desta semana reveste-se de uma importância especial, no caso em apreço, Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira e ex-presidente do PSD-Madeira, tendo sido professor, funcionário público, jurista e jornalista.

Esta foi também uma oportunidade para o antigo chefe do Governo visitar, pela primeira vez, as instalações da Empresa Diário de Notícias, tendo sido guiado pelo director geral e editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira.

Foto Celso Velosa

Pode ouvir a conversa com Alberto João Jardim na próxima quinta-feira, pelas 19 horas, na rádio TSF-Madeira (100FM) ou através de https://podcasts.dnoticias.pt/velha-guarda/. Pode ainda seguir o podcast nas principais plataformas de 'streaming'.