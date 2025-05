Começou o cortejo dos clássicos em flor

O cortejo alegórico que alia as flores e os carros clássicos já começou na Avenida do Mar, com muitas dezenas de participantes, sendo o mais antigo um carro de bombeiros habitual nesta parada, construído em 1924. Além das estrelas do evento, também brilham os participantes no cortejo da flor de domingo passado.

Ao som de música ao vivo, tocada por duas bandas em dois coretos instalados junto à rotunda Sá Carneiro, o cortejo segue em marcha lenta para deleite dos milhares de turistas e residentes que se deslocaram à baixa do Funchal para assistir a este evento.