Flores à espera que o sol brilhe para a parada dos Clássicos

A previsão do estado do tempo aponta para melhorias do estado do tempo à tarde, pelo que a chuva não deverá colocar em risco o Madeira Flower Classic Auto Parade, que tem hora de início pelas 16h30.

O evento, inserido no cartaz da Festa da Flor 2025, começa efectivamente pelas 13h30 com agrupamento dos participantes na Avenida Sá Carneiro, numa mescla entre viaturas clássicas e elementos das trupes que participaram no grande cortejo alegórico de domingo passado.

A parada, como referido, começa a partir das 16h30, ao longo de toda a Avenida do Mar, num evento que se espera atraia milhares de madeirenses e turistas, e que se prolonga até pelas 18h30, ficando depois as viaturas participantes em exposição na Avenida Sá Carneiro.

Outros assuntos em agenda

09h00 - 1.ª edição do Ori MadeiraShopping, a ter lugar no Piso 2 daquele centro comercial

09h00 - V Meia Maratona da Calheta – Alberto Paulo tem partida marcada para o Lombo do Coelho (Prazeres) e término na Avenida D. Manuel I, na Vila da Calheta)

09h30 - Casa do Povo de São Roque do Faial realiza o 'Dia do Bom Pastor' na igreja paroquial, onde o Grupo de Tocares e Cantares 'Camponeses' irá organizar uma 'romagem'

10h30 - Iniciativa Liberal Madeira realiza acção de rua no Funchal, na zona da Ajuda

11h00 - JPP faz acção política com o porta-voz Filipe Sousa, cabeça-de-lista pela Madeira, junto ao edifício da Junta de Freguesia de São Martinho

11h00 - CDU organiza intervenção política de Herlanda Amado, cabeça-de-lista pela Madeira, junto ao Mercado Municipal da Ribeira Brava

12h15 - PS-Madeira faz conferência de imprensa, junto à Igreja da Nazaré, no Funchal

11h00 - Candidatura da AD – Coligação PSD/CDS às eleições legislativas nacionais promove iniciativa em Santana, no largo em frente à Câmara Municipal local

15h00 - Marítimo vs Sporting para a Liga BPI feminina, no Estádio do Marítimo

15h00 - 19h00 - 'Meeting Internacional de Biathle e Triathle Machico - Madeira 2025', com entrega de prémios no Porto de Recreio de Machico; pelas 17h00 haverá inauguração do espaço desportivo de cariz internacional - Ninja Parque de Machico, no Parque Desportivo de Água de Pena; e às 19h00 terá lugar o Jantar de Encerramento, no Jardim do Solar do Ribeirinho, em Machico

16h00 - Encerra ao público a exposição 'Outras orografias' de autoria de Rita Rodrigues, na Galeria dos Prazeres à Rua da Igreja, n.º3

18h00 - 15.ª Edição MachicArtes com o tema "Os Tapetes de Flores que acontecem nas Festas do Sagrado Santíssimo Sacramento", no Fórum Machico

18h00 - Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode haverá concerto com a Orquestra de Sopros do Conservatório, com direção artística de Luís Rodrigues, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo

14h45 - 16h45 - 3.ª etapa do Madeira Padel Tour/JLL - DIÁRIO, com as Finais de Nível 3 Feminino e 4 Feminino, as Finais de Nível 2 e 4 e Finais de Nível 1 e 3. Termina com entrega de prémios, nos campos de padel do Jardim Panorâmico do Funchal

10h35 - 17h30 - Campeonato da Madeira de Supermoto 2025, no Faial, começando com treinos livres, seguindo.se os treinos cronometrados, passando depois às corridas (Primeira e Segunda Mangas), terminando com a cerimónia de entrega de prémios

Efemérides

Estes são alguns dos principais acontecimentos registados neste mesmo dia 11 de Maio, Dia do Parque Natural do Douro Internacional, Dia Mundial das Aves Migratórias e Dia Mundial de Oração pelas Vocações e Dia do Euromelanoma:

1888 - Nasce o compositor e letrista norte-americano, nascido na Rússia, Irving Berlin. Em 1919, fundou a Irving Berlin Music Corporation para publicar suas próprias músicas.

1904 - Nasce o pintor surrealista espanhol Salvador Dalí.

1943 - II Guerra Mundial. Tropas norte-americanas obtêm a primeira vitória sobre os japoneses, conquistando Attu, nas Ilhas Aleutas.

1945 - É publicado o primeiro Plano Rodoviário Nacional (PRN 45 - Decreto-Lei n.º 34 593) que prevê a extensão da rede de estradas dos 17.000 km para os 59.000 km.

1949 - O Estado de Israel é admitido na Organização das Nações Unidas (ONU).

- Sião muda o nome para Tailândia.

1960 - Adolf Eichmann, oficial nazi responsável pela deportação de milhões de judeus para os campos de extermínio, é capturado na Argentina pelos serviços secretos israelitas.

1962 - A polícia de choque cerca e prende cerca de 1500 estudantes, alguns dos quais em greve de fome, reunidos na cantina da Cidade Universitária, em Lisboa.

1977 - Morre o advogado e escritor Mário de Castro, membro do grupo dinamizador do movimento Seara Nova.

1981 - Morre, aos 36 anos, o músico e compositor jamaicano Robert Nesta Marley, conhecido como Bob Marley.

1982 - Greve geral convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), em resposta à violência policial ocorrida no 1.º de Maio.

1983 - Primeira reunião conjunta de delegações do PS, Mário Soares, e do PSD, Mota Pinto, para a constituição do Governo de coligação Bloco Central.

1984 - É publicada a Lei n.º 6/84, emitida pela Assembleia da República no Diário da República nº. 109/1984, sobre "Exclusão de ilicitude em alguns casos de interrupção voluntária da gravidez".

- Libertação de Ian Davidson Kitson, ativista branco anti-apartheid há mais tempo preso na África do Sul.

1985 - Morre, aos 84 anos, o cartunista norte-americano Chester Gould, criador da banda desenhada "Dick Tracy".

1990 - Realiza-se a escritura pública que marca o nascimento da Federação Nacional de Motociclismo, que mais tarde passa a Federação de Motociclismo de Portugal.

1991 - É publicada a Lei do Multipartidarismo em Angola.

1992 - Após 18 anos de prisão por alegado envolvimento num atentado do Exército Republicano Irlandês (IRA), Judith Ward, 43 anos, é considerada inocente e indemnizada com cerca de 55 mil contos (cerca de 270 mil euros).

1995 - Morre, aos 74 anos, o pintor Neves e Sousa.

1999 - Fernanda Botelho vence o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores.

2001 - Criação da Wikipédia em língua portuguesa.

2003 - Os lituanos dizem "sim" à adesão à União Europeia, em referendo, com 89,92 por cento dos votos.

2004 - Os ministros das Finanças da União Europeia decidem 'por consenso', em Bruxelas, retirar Portugal da lista de países sujeitos a procedimento por défices excessivos.

- Morre, aos 82 anos, Paul F. Wehrle, imunologista norte-americano, membro da equipa que desenvolveu a vacina contra a varíola.

2006 - A Assembleia da República aprova a Lei de Bases da Proteção Civil, que prevê a criação de um organismo coordenador de todas as forças que integram aquela entidade.

- A Procuradoria Anticorrupção de Espanha acusa a empresa Afinsa e cinco dos seus quadros dirigentes de burla, falsificação de documentos, delitos contra a Fazenda Pública, insolvência punível e administração desleal.

2007 - O ministro da Justiça, Alberto Costa, apresenta, em Lisboa, a aplicação informática "Citius - Magistrados Judiciais", que permite aos juízes elaborar sentenças, despachos e decisões judiciais por via eletrónica.

- O Papa Bento XVI canoniza, em São Paulo, Brasil, o beato António de Sant´Anna Galvão, primeiro santo nascido no Brasil.

- Os Presidentes da Polónia, Ucrânia, Lituânia, Geórgia e Azerbaijão assinam, na cidade polaca de Cracóvia, um acordo de cooperação energética com vista a reduzir a dependência da Rússia.

- A produção portuguesa "Encontros", do cineasta Pierre-Marie Goulet, obtém o Prémio de Honra do Júri da 4.ª edição do Documenta Madrid, um dos mais importantes festivais de cinema documental da capital espanhola.

2008 - O jogador do Benfica Rui Costa despede-se dos relvados e põe fim a uma carreira de 18 anos que teve o seu ponto alto na conquista da Liga dos Campeões de Futebol, em 2003, ao serviço do AC Milan.

2010 - O Papa Bento XVI chega a Portugal para uma visita de quatro dias.

- O Presidente francês, Nicolas Sarkozy, inaugura o Centro Pompidou de Metz, no leste de França, com 780 obras do séc. XX, projetado pelos arquitetos Shigeru Ban, japonês, e Jean de Gastines, francês.

2012 - A China Three Gorges conclui a operação de compra de 21,35 por cento da EDP, paga ao Estado português a última tranche de 2,1 mil milhões de euros e passa a ser formalmente acionista da empresa portuguesa.

- A Assembleia da República aprova as alterações ao Código do Trabalho, com votos contra de nove deputados socialistas, do deputado do CDS José Ribeiro e Castro, do PCP, BE e PEV, a abstenção do PS e os votos favoráveis do PSD e CDS.

- Morre, aos 41 anos, o pianista e compositor Bernardo Sassetti. Compôs para os filmes "O talentoso mr. Ripley", de Anthony Minguella, "Alice", de Marco Martins, "A costa dos murmúrios", de Margarida Cardoso, e "Um amor de perdição", de Mário Barroso.

2017 - O Conselho de Ministros aprova o regime especial de acesso a dados de base e a dados de tráfego de comunicações eletrónicas pelo Sistema de Informações da República Portuguesa, sujeito a acompanhamento do Ministério Público e controlo judicial.

- O Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) determina que as companhias aéreas que operem na UE devem indemnizar os passageiros por cancelamentos de voos se não demonstrarem que os informaram ao menos duas semanas antes da data prevista de partida.

2018 - A China Three Gorges lança uma oferta pública de aquisição obrigatória sobre o capital da EDP Renováveis, oferecendo uma contrapartida de 7,33 euros por cada ação, um preço abaixo do valor da última cotação.

2019 - Morre, aos 74 anos, o cineasta francês Jean-Claude Brisseau.

2020 - Morre, aos 92 anos, Jerry Stiller, ator e comediante norte-americano, interpretou Frank Constanza na série "Seinfeld".

2021 - O Sporting conquista o título de campeão nacional da I Liga de futebol, 19 anos depois.

2022 - O Ministério Público arquiva o processo contra o ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o seu chefe de segurança, Nuno Dias, ao não deduzir acusação pelo atropelamento mortal de um trabalhador na A6, perto de Évora, em 2021.

- Morre, aos 85 anos, Norberto Ávila, dramaturgo, romancista e poeta, criou e dirigiu a Revista Teatro em Movimento. Distinguido com o Prémio Comemorativo do Cinquentenário da Sociedade Portuguesa de Autores, atribuído a 'As Cadeiras Celestes', e com o Prémio da Associação Portuguesa de Escritores, em 1987, para a peça 'Florânia ou A Perfeita Felicidade'.

2024 - O Benfica conquista pela quarta vez consecutiva o título de campeão português feminino de futebol.

Este é o centésimo trigésimo segundo dia do ano. Faltam 234 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia