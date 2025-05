Sports Madeira pode garantir subida à I Divisão este sábado

O Club Sports da Madeira pode garantir este sábado a subida à I Divisão Nacional feminina de andebol. A duas jornadas da conclusão da fase final do Campeonato Nacional da Divisão de Honra, em seniores femininos de andebol, a equipa madeirense está a uma vitória de alcançar o objectivo e regressar à elite do andebol feminino nacional.

Para que tal se concretize já este sábado, a equipa madeirense terá de vencer na recepção ao Juventude de Lis. O jogo, que pode ser de festa para as madeirenses, está agendado para as 15h30, no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo, no Funchal.

A vitória não só garante o objectivo principal, a subida ao escalão principal do andebol feminino português, como também dará ao Sports Madeira o título de campeão nacional da Divisão de Honra.

Conheça ainda os restantes destaques da Agenda deste sábado, 9 de Maio de 2025:

09h00 - Sindicato Independente de Professores e Educadores da Madeira (SIPE) - 8.ª Edição das Jornadas de Educação c/ o tema do encontro, “A Escola de Hoje: Inovar para Transformar”. Sessão de abertura, com a presença de Jorge Carvalho, no Hotel Baía Azul.

09h30 às 12h30 - Seminário "A Museologia em rede e Trabalho Colaborativo. Madeira e Açores", no Auditório Casa-Museu Frederico de Freitas.

09h30 às 17h00 - XVII Colóquio do Mercado Quinhentista: “O Saber nas Mãos” celebra os ofícios e os saberes tradicionais, promovido pela Escola Básica e Secundária de Machico, no âmbito da temática do Mercado Quinhentista 2025, no Fórum Machico.

10h00 - 4.ª Drone Meeting - Demonstração e Exposição, no Auditório do Comando Operacional da Madeira - Pico da Cruz.

10h30 - Cerimónia de Abertura da Semana da Saúde 2025, Largo Padre Lomelino, no centro do Caniço.

10h30 Cruz Vermelha Portuguesa - Madeira - Cerimónia do juramento do Compromisso de Honra dos novos voluntários, na Praça do Município - Funchal.

11h00 – Continuação da XVII edição do Rali Município de São Vicente. A partir das 18h20 terá lugar a cerimónia de Pódio, junto à Câmara Municipal de São Vicente.

14h00 – Jogo UD Oliveirense – Marítimo, da II Liga de futebol, no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

15h00 - Meeting Internacional de Biathle e Triathle - Machico - Madeira 2025. A entrega de prémios será no Porto de Recreio de Machico.

15h30 – Jogo Nacional - Rio Ave, da I Liga de futebol, no Estádio da Madeira.

16h30 - "VIII Concurso de Vinhos do Porto Santo", na Praça do Município (em frente à Junta de Freguesia).

16h30 - XL Encontro Regional de Bandas Filarmónicas da Madeira. Actuação de Bandas até às 19h45, na Ribeira Brava.

17h30 - Clube Naval do Funchal - Entrega de prémios do Torneio Aniversário do Clube Naval do Funchal, no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal, na Nazaré.

18h00 - Concerto da Orquestra de Cordas Madeira Camerata que convida a flautista Ana Catanho. No Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

18h30 - Jubileu dos Jovens 2025 – Machico. A partir das 18h30, a Eucaristia com D. Nuno Brás.

21h00 - Festas do Município de Machico (Concerto Bárbara Bandeira), na Praça do Fórum.

E ainda os principais acontecimentos registados no dia 10 de maio, Dia Mundial do Lúpus e Dia Mundial do Comércio Justo:

1913 - Nasce o ator e declamador João Villaret.

1939 - É fundado o Rio Ave Futebol Clube.

1958 - Humberto Delgado, candidato da Oposição Democrática à presidência portuguesa, pronuncia a frase "Obviamente, demito-o" sobre Salazar, numa conferência de imprensa no Café Chave d'Ouro, em Lisboa.

1972 - José Afonso interpreta pela primeira vez em público "Grândola Vila Morena", em Santiago de Compostela.

1981 - Primeira vitória do socialista François Mitterrand nas eleições presidenciais francesas.

1984 - Morre, aos 41 anos, após dez dias em estado de coma, o ciclista português Joaquim Agostinho.

1991 - O Papa João Paulo II começa uma visita de quatro dias a Portugal.

1997 - O supercomputador da IBM Deep Blue vence o russo Garry Kasparov, campeão mundial de xadrez, em Nova Iorque, Estados Unidos.

2024 - Morre, aos 77 anos, Fernando Emílio, jornalista, conhecido como 'Padrinho' na caravana, por ter ajudado a formar várias gerações de jornalistas que acompanharam a Volta a Portugal em bicicleta. Iniciou o seu percurso nos Emissores Associados de Lisboa, em 1973, e passou pela Rádio Comercial (1975-2005), antes de se tornar cronista do jornal A Bola.

Este é o centésimo trigésimo primeiro dia do ano. Faltam 235 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia: "Onde queimarem livros, mais tarde ou mais cedo, o homem também acabará destruído". Heinrich Heine (1797-1856), poeta alemão.