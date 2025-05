Madeira representada na celebração do Dia da Libertação em Jersey

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, encontra-se em Jersey em representação oficial do Governo Regional da Madeira, no âmbito das celebrações do 80.º aniversário do Dia da Libertação das Ilhas do Canal — Jersey e Guernsey — do domínio alemão durante a Segunda Guerra Mundial.

As comemorações decorreram ao longo do dia de ontem, 9 de Maio, com forte simbolismo, emoção e grande adesão popular, envolvendo delegações internacionais e milhares de residentes.

Sancho Gomes integrou a comitiva oficial que incluiu representantes da Câmara Municipal do Funchal, bem como delegações de cidades geminadas com St. Helier — Bad Wurzach (Alemanha), Trenton (EUA), Évran e Avranches (França), e Mykolaiv (Ucrânia) — tendo sido todos recebidos pelo mayor Simon Crowcroft e demais autoridades locais, na Liberation Square.

As celebrações tiveram início com a reencenação histórica do Dia da Libertação, que incluiu um grande desfile com a participação de militares, civis, associações culturais e veículos históricos, acompanhados por milhares de pessoas que se reuniram para festejar este marco da liberdade.

A manhã prosseguiu com um desfile de carros vintage frente ao emblemático Hotel Pomme D’Or, local de enorme carga simbólica durante a libertação, seguido de uma cerimónia evocativa do apoio da Cruz Vermelha Internacional, que chegou à ilha a 9 de maio de 1945 a bordo do navio SS Vega.

Durante a tarde, o programa prosseguiu com a cerimónia "Slave Workers Service", uma homenagem às vítimas de trabalho escravo durante o período da ocupação, e culminou com o tradicional Concerto da Libertação no Opera House.