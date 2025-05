Volkswagem Up disse adeus à fábrica, mas não à estrada

O Volkswagen Up marcou uma era entre os citadinos e, apesar de a marca ter encerrado a sua produção, ainda há unidades disponíveis em stock – como esta, no stand do Megamotor. Uma oportunidade única para quem procura um carro fiável, económico e bem equipado.

Este exemplar é a versão Move, de 2023, equipada de origem com motor 1.0 a gasolina de 65 cavalos e caixa manual de 5 velocidades, um conjunto que garante uma condução ágil e eficiente, ideal para deslocações diárias e pequenas viagens.

Entre os extras de fábrica, destacam-se os sensores de estacionamento traseiros, ar condicionado, sistema de som com ecrã tátil, Bluetooth, vidros eléctricos dianteiros, fecho centralizado com comando e espelhos retrovisores eléctricos e aquecidos.

O interior surpreende pela funcionalidade e conforto. Bancos com apoio lombar, painel de instrumentos intuitivo e acabamentos que combinam simplicidade com bom gosto. A bagageira, embora compacta, oferece espaço suficiente para o dia-a-dia.

A viatura está disponível com por 14 500 euros, com garantia de 18 meses (por mútuo acordo) e possibilidade de financiamento desde 195,26 euros/mês, sem entrada inicial. Existe ainda a opção de retoma, mesmo com dívida associada*.

Se procura um citadino moderno e fácil de conduzir, este Volkswagen Up pode muito bem ser o seu próximo carro. Visite o stand do Megamotor e descubra-o ao vivo.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.