Bárbara Bandeira faz as delícias nas Festas de Machico

Os fãs, sobretudo jovens tal como a estrela da noite, ficaram seguramente felizes pela oportunidade de assistir ao vivo à actuação da cantora e compositora Bárbara Bandeira, que esteve hoje em Machico.

Cabeça-de-cartaz neste sábado nas festas do Concelho, a artista encantou com um naipe do seu melhor repertório, ela que tem um carreira que despontou num concurso de vozes para crianças e adolescentes e hoje é uma das principais cantoras da nova geração de músicos portugueses.

Veja algumas das fotos da actuação que levou centenas à Praça do Fórum.