Sportinguistas na Madeira fazem a festa antecipada

Várias dezenas de sportinguistas estiveram hoje me festa antecipada num espaço comercial do Funchal, antes, durante a pós o apito final do derby.

Mesmo tendo acabado empatado (1-1) no Estádio da Luz, os sportinguistas madeirenses não quiseram deixar de apoiar a equipa, mesmo de longe.

O Sporting tem agora a possibilidade de selar o bicampeonato no próximo fim-de-semana, na recepção ao Vitória SC, bastando para tal vencer ou fazer melhor que o Benfica, num jogo perante o seu público.

Também o Benfica poderá ser campeão, mas terá de fazer melhor resultado que o Sporting, uma vez que os dois clubes estão empatados com 79 pontos. Os encarnados jogam em Braga, contra o Sporting local.

Os dois 'jogos do título' da 34.ª jornada da I Liga 2024-2025 deverão acontecer no sábado, uma vez que no domingo é dia de eleições legislativas nacionais.