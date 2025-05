Adepto sportinguista esfaqueado em incidentes no núcleo de Setúbal

Um adepto sportinguista foi hoje esfaqueado após um ataque de indivíduos alegadamente afetos ao Benfica contra o Núcleo do Sporting de Setúbal, tendo de receber tratamento hospitalar, adiantou à Lusa fonte policial.

Fonte da Direção Nacional da PSP referiu à Lusa que sete pessoas trajadas com roupa escura, chamados adeptos 'casuals', afetos ao Benfica, atacaram o Núcleo do Sporting de Setúbal.

O incidente, que teve alerta pelas 19:20, provocou danos no estabelecimento e um adepto do Sporting ficou ferido, vítima de um esfaqueamento.

O adepto ferido foi transportado para o hospital e não corria risco de vida, acrescentou a mesma fonte, apontando que não tinha registo de outros feridos.

A fonte da PSP lembrou que este incidente se soma a outros atos de vandalismo, como o registado no Núcleo do Sporting de Faro, que foi vandalizado com tinta vermelha, na véspera do dérbi entre Sporting e Benfica, no sábado, para a 33.ª jornada da I Liga de futebol, que poderá decidir o campeão nacional de futebol em 2024/25.

Na quarta-feira a estátua do leão junto ao Estádio de Alvalade foi vandalizada com tinta vermelha.

A mesma fonte realçou que a força de segurança está a reforçar o policiamento nas zonas de risco para evitar alterações da ordem pública.

A PSP já tinha anunciado hoje um "policiamento dinâmico" para o dérbi entre Sporting e Benfica deste sábado, em função "da avaliação de riscos que será feita no final do jogo".

Sporting e Benfica partilham a liderança da I Liga de futebol e defrontam-se este sábado, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da 33.ª jornada da I Liga de futebol, que poderá definir o campeão nacional 2024/25, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.