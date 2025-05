Vereadores da Confiança propõem reforço da fiscalização aos alojamentos locais no Funchal

Tendo em conta o "crescente número de reclamações de turistas e residentes sobre o funcionamento de alguns Alojamentos Locais (AL) no Funchal", os vereadores da Coligação Confiança apresentaram esta semana, após a reunião de Câmara, "uma proposta que visa reforçar a fiscalização municipal, combater a sobrelotação e encerrar alojamentos ilegais no concelho", informa a equipa liderada por Miguel Silva Gouveia.

De acordo com a proposta, esta tem "como base legal o regime jurídico dos estabelecimentos de alojamento local, Decreto-Lei n.º 128/2014, recentemente atualizado pelo Decreto-Lei n.º 76/2024", que "prevê um conjunto de medidas concretas para garantir o cumprimento das regras, a salvaguarda do destino turístico e a defesa da qualidade de vida nas zonas residenciais", argumenta.

Assim, entre as medidas destacam-se "a intensificação das vistorias municipais, especialmente nos casos com queixas, sinais de sobrelotação ou ausência de registo legal; a priorização do encerramento imediato de estabelecimentos que violem gravemente os requisitos legais, designadamente ao nível da capacidade, segurança e salubridade; o reforço de meios humanos e técnicos da Fiscalização Municipal", enuncia.

Também propõem "a criação urgente da Polícia Municipal do Funchal, uma reivindicação antiga da Confiança, para garantir uma fiscalização urbana permanente e eficaz; a promoção de campanhas de sensibilização dirigidas a proprietários e moradores, com informação sobre os requisitos legais e canais de denúncia acessíveis e confidenciais; e a apresentação semestral de relatórios em reunião de Câmara sobre as ações de fiscalização realizadas e os resultados obtidos", resume.

Para Miguel Silva Gouveia "é urgente garantir que a atividade dos alojamentos locais não prejudica os direitos dos moradores nem a imagem turística do Funchal. A falta de fiscalização, agravada pela inexistência de uma Polícia Municipal, tem permitido o crescimento de situações ilegais e descontroladas que põem em causa o bem-estar da população e a segurança dos visitantes".

Com esta proposta, os vereadores da Confiança pretendem que "a Câmara Municipal do Funchal assuma as suas competências de fiscalização de forma proativa e eficaz, protegendo o direito à habitação e à tranquilidade nas zonas residenciais, sem pôr em causa a importância do turismo local, desde que feito dentro da legalidade e com respeito pelas comunidades", conclui.