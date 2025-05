Rede criminosa ajudou a legalizar mais de 10 mil imigrantes

Bom dia. A notícia de ontem do desmantelamento de uma rede criminosa que ajudava a facilitar a entrada e permanência ilegal de imigrantes em Portugal, hoje ganha números. Mais de 10 mil pagaram, à cabeça, 15 mil euros para ser ajudados com ajuda, inclusive de advogada e funcionária do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esta é uma das principais notícias do dia nos jornais nacionais.

Na revista Visão:

- "O lento apagão da Verdade. Como a desinformação se tornou a grande ameaça à estabilidade das democracias"

- "Causas e consequências das 'fake news'. O papel das redes sociais. O impacto da inteligência artificial. A interferência nas eleições"

- "Benfica-Sporting. Histórias do derby eterno. As origens da rivalidade. As grande figuras. O duelo das academias"

- "Governo. As coligações que podem sair das legislativas"

- "Vergílio Ferreira. O escritor das opiniões sem filtro"

- "Se7e. 9 razões para ir ao Funchal"

No Correio da Manhã:

- "Prédio no Beato. Em Lisboa. Ministro [Paulo Rangel] poupa 32 906 euros no IMT"

- "Jogo decisivo. Rui Costa promete 10 milhões pelo título. Guerra por ações do Benfica"

- "Funcionária do MNE em rede milionária de legalização de imigrantes"

- "Tráfico de droga. Sistema de comunicações trama Nininho"

- "Crédito. Juros da casa baixam para recorde de dois anos"

- "Conclave. Fumo negro na primeira votação"

- "Vila Real. Menor agredida e encurralada por colegas em escola"

- "Comboios. Milhares afetados por greve da CP"

No Público:

- "Rede criminosa facilitou processos de legalização a mais de 10 mil imigrantes"

- "Caxemira. Paquistão promete retaliar após ataque da Índia"

- "Legislativas 2025. Montenegro tenta reconciliação com pensionistas. PS em busca dos votos perdidos"

- "BE. Mortágua defende subsídio para trabalhadores por turnos"

- "Chega. Protestos da comunidade cigana marcam visita a Aveiro"

- "Livre. A 'ambição clara' é superar a Iniciativa Liberal"

- "Ensino. Privado concentra 25% dos alunos do secundário"

- "Clima. Dois terços do aquecimento global devem-se a 10% mais ricos"

- "Transportes. Greve da CP afecta milhares: 'Não devíamos passar por isto'"

- "Criptomoedas. Negócios da família Trump agitam águas em Washington"

No Jornal de Notícias:

- "Despesas do SNS disparam com salários e medicamentos"

- "Não houve fumo branco a sair da Capela Sistina"

- "Grupo de Nininho suspeito de levar dinheiro da droga com carros"

- "FC Porto. Rodrigo Mora renova até 2030 com cláusula de 70 milhões"

- "Alimentação. Segundo melhor ano de sempre do azeite faz cair os preços"

- "Vila do Conde. PJ apreende milhão e meio em notas na 'Chinatown' da Varziela"

- "Investigação. Rede de imigração ilegal tinha toupeira no Ministério"

- "Sondagem diária. PS em queda fica a nove pontos da AD. Só o Livre cresce à Esquerda"

- "Legislativas 2025. Raimundo veste fato de 'rapaz jeitoso' e pede mais força para a CDU"

No Diário de Notícias:

- "Estado e setor militar dão o maior contributo para a subida do emprego desde a pandemia"

- "Fumo negro no primeiro dia. Hoje os cardeais fazem até quatro votações para eleger o novo papa"

- "Bernardo Trindade, presidente da AHP. 'Passar a responsabilidade da habitação para as empresas é condenar a via verde para a imigração'"

- "Tensão. Paquistão denuncia 'ato flagrante de guerra' e promete retaliar contra a Índia"

- "Um dia com... Rui Rocha regressou a O Moisés, separou águas e teve quinoa na Casa do Alentejo"

- Estreias. Televisão & política, ou a pedagogia de um filme romeno"

No Negócios:

- "Banca já está a usar dinheiro extra da garantia pública"

- "Paul Polman. 'É importante não reagir a tudo o que Trump faz. Não fiquemos obcecados'"

- "Comissões dos PPR chegam aos 6%"

- "População jovem sobe 5% e emprego renova máximos"

- "Bolsa. SAD do Benfica pode vetar investidor misterioso"

- "Indústria. Corticeira Amorim fecha fábrica no Algarve"

No Jornal Económico:

- "Fecho da fronteira energética com Espanha custa 17 milhões"

- "FNE quer 6% do PIB para a Educação até ao final da legislatura"

- "China injeta estímulo monetário 'tático' antes de reunião com os EUA"

- "Caça ao voto dos reformados num dia em que PS e AD foram a Évora"

- "À espera de fumo branco no Conclave para a eleição do novo Papa. Bolsas de apostas já têm favoritos: o italiano Pietro Parolin e o filipino Luis Tagle"

- "Fundador da Nike é o 49.º mais rico do mundo"

- "Lucros da Jerónimo Martins disparam 31,4% para 127 milhões"

- "Montepio recebe reforço de 55 milhões para garantia pública de habitação"

- "Benfica paga quase o dobro dos salários do Sporting"

- "Novo unicórnio português combate os russos na Ucrânia"

No O Jogo:

- "FC Porto. A quinta de Mora. Renova até 2030, cláusula de rescisão sobe para 70 MEuro e consolida aposta no 'ouro da casa'"

- "Benfica. Poder de fogo na Luz. Ninguém na Europa marcou mais golos em casa do que as águias"

- "Dérbi por dentro. Quim, campeão em 2004/05. 'Um jogador com medo de errar está mais perto de errar'"

- "Francisco Barão, campeão em 1981/82. 'Que não jogue para empatar nem sequer amedrontado'"

- "Sporting. Leões mais habituados a festejar. No atual plantel há 18 elementos que conquistaram 25 títulos"

- "Nomeação: João Pinheiro apita em Londres e Lisboa no espaço de 46 horas"

- "V. Guimarães. Lebedenko e Ryan reforçam castelo. Lateral do Vizela e médio do Leiria bem encaminhados para a próxima época"

- "Liga dos Campeões. PSG-Inter no banquete final. Quarteto português em Munique depois de vitória (2-1) sobre o Arsenal"

- "Voleibol. Sporting é o novo campeão. Venceu encarnados na 'negra' e como não se via há 15 anos"

No A Bola:

- "Criativos à solta. Triunfos fortes à disposição de Bruno Lage e Rui Borges. Faltam 2 dias para o dérbi dos dérbis"

- "Di María pode fazer último jogo na Luz, está a 100 por cento e quer marcar aos leões, algo que ainda não conseguiu"

- "Pedro Gonçalves regressou há cinco jogos e é imprescindível na estratégia leonina para a frente de ataque"

- "Gyokeres anseia chegar aos 100 golos de leão ao peito, faltam três jogos..."

- "FC Porto. Rodrigo Mora com contrato até 2030 e cláusula de 70 milhões"

- "Liga do Campeões. PSG 'português' na final contra o Inter"

- "'Quero ser treinador e trabalhar em Portugal'. Mitchell van der Gaag"

- "Futebol. Empresário acusado de aliciar jogador para favorecer Benfica. Miguel Pinho é representante, entre outros, de Bruno Fernandes e Gonçalo Inácio"

- "Voleibol. Sporting campeão"

E no Record:

- "Dérbi com história. Rui Águas e Litos estiveram no Record com o troféu de campeão"

- "Rui Costa e Varandas juntos na tribuna"

- "MP diz que ofereceu 30 mil euros a Edgar Costa. Empresário Miguel Pinho acusado de corrupção para favorecer águias em 2016"

- "Benfica 1-3 Sporting. Título de voleibol é do leão"

- "FC Porto. Mora amarrado. Renovação até 2030 oficializada"

- "Liga dos Campeões. PSG 2-1 Arsenal. Festa portuguesa em Paris. Final frente ao Inter"