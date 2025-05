Concertos integrados no programa da Festa da Flor adiados devido à previsão de mau tempo

O mau tempo previsto para a noite desta sexta-feira, 9 de Maio, e para amanhã, sábado, 10 de Maio, levou ao adiamento do concerto “Flower Fantasy” pela Orquestra de Salão Húngara Imperatriz Sissy com a Prestige Dance Club e o grupo Sorrisos de Fantasia que se iria realizar às 21 horas de hoje no heliporto (Funchal). O espetáculo foi já remarcado para o mesmo local, às 21 horas da próxima sexta, dia 16 de maio. Os bilhetes continuam a ser válidos para a nova data.

A informação foi avançada esta sexta-feira, em nota enviada pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

Adiado também está o primeiro Concerto da Flor, marcado para o Miradouro de São Cristóvão (Boaventura). Trata-se de uma atuação da fadista Micaela Setim que tinha início previsto para as 17 horas e que será adiado para dia e local a anunciar.

"Integrados no programa da Festa da Flor 2025, com a organização da Associação Retoiça, realizam-se quatro Concertos da Flor em ambientes com uma envolvência única, onde o público - turistas e residentes - pode desfrutar em segurança de momentos musicais de grande qualidade num cenário de beleza ímpar, rodeado da diversidade da flora madeirense", acrescenta a mesma nota.

As entradas são gratuitas, mas carecem de registo no site www.retoica.com, onde podem ser obtidas mais informações.

"No que se refere aos eventos previstos para a tarde e noite de amanhã no Heliporto (atuações dos grupos da Flor e ainda o espetáculo “Madeira Gym Flower Fest”) a situação está a ser acompanhada de perto pela Direção Regional do Turismo e pelos vários intervenientes, sendo que, no caso de alterações ao programa, estas serão comunicadas oportunamente", avança ainda a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.