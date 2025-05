Efeito da chuva já se faz sentir no Funchal

Algumas adufas levantadas, nomeadamente em São Gonçalo e Boa Nova, são já sinal da forte chuva que se faz sentir no Funchal, mas também por toda a Região.

Ao início da tarde de hoje, face ao esperado agravamento do estado do tempo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou os avisos para a Madeira, tendo elevado a ‘laranja’ o aviso para a precipitação em todo o arquipélago da Madeira devido à previsão de “aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada e podendo ser sob a forma de granizo”.

Neste momento, toda a Região (Madeira e Porto Santo) está sob aviso ‘laranja’, em vigor, de acordo com a previsão do IPMA, até às 6 horas da manhã deste sábado, momento em que passará a ‘amarelo’, assim se mantendo até às 18 horas.