Opel Astra Sports Tourer: Espaçoso, confortável e económico

Esta semana, o stand do Megamotor dá destaque a uma proposta pensada para os condutores que valorizam uma viatura familiar, confortável e, sobretudo, económica. É o caso do Opel Astra 1.6 diesel, na versão Cosmo.

Com 110 cavalos de potência e caixa manual de 6 velocidades, este modelo garante um andamento suave. A condução é facilitada por sensores de luz e chuva, câmara auxiliar de marcha-atrás, sensores de estacionamento e espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, funcionalidades que fazem toda a diferença no dia-a-dia na estrada.

O interior é espaçoso e confortável, com pormenores que elevam a experiência de condução, como GPS integrado e entrada USB, entre outros extras de fábrica que tornam esta versão ainda mais completa.

A viatura está disponível com por 13 900 euros, com garantia de 18 meses (por mútuo acordo) e possibilidade de financiamento desde 193,93 euros/mês, sem entrada inicial. Existe ainda a opção de retoma, mesmo com dívida associada*.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.