PS defende salário médio nos 2 mil euros até 2029

A candidatura do PS-Madeira às Eleições Legislativas nacionais assumiu, hoje, como compromissos do partido "a subida do salário médio até 2 mil euros até 2029" e "a instituição das 37,5 horas de trabalho semanais para todos os trabalhadores".

Numa acção de pré-campanha promovida na freguesia dos Prazeres, nesta data em que se assinala o Dia do Trabalhador, a candidata Sofia Canha aproveitou para "saudar todos os madeirenses que, com o seu trabalho, contribuem para a riqueza da Região e do País", mas também para dar conta das "lutas e das conquistas alcançadas em termos de condições de trabalho e melhoria dos salários", sublinhando que, "em todos esses momentos, o Partido Socialista esteve sempre ao lado dos trabalhadores".

A número dois da lista do PS-Madeira à Assembleia da República recordou que, "de 2015 a 2024 (período em que o PS esteve no Governo nacional), o salário médio subiu 33 por cento e o salário mínimo mais de 80 por cento" e adiantou que "o propósito da candidatura socialista é que os aumentos salariais continuem a ser uma realidade".

“O PS, apesar de ter feito já em 2023 um acordo tripartido com o patronato e com os sindicatos para aumentar em 20 por cento o salário médio, quer reforçar esse acordo agora, para que o aumento seja ainda maior, e o objetivo é que, em 2029, o salário médio aumente até aos 2 mil euros e o mínimo até aos 1.100”, revelou.

Vincando "a influência do PS nos acordos e na concertação social", que favorecem a concretização destes objectivos, Sofia Canha realçou a importância de "serem reforçadas estas políticas, para que os trabalhadores que têm vencimentos acima do salário mínimo não sintam aquele esmagamento e sintam valorizado o salário”.

“O salário mínimo – que é possível decretar – subiu substancialmente e os salários médios não acompanharam, mas o PS quer que isso venha a acontecer”, declarou.

Sofia Canha assegurou ainda que "a candidatura do PS vai pugnar para que o horário de trabalho seja de 37,5 horas semanais para todos os trabalhadores".

Para concluir salientou que "tudo aquilo que for conquistado ao nível nacional tem reflexos na Madeira", apelando ao voto no PS.