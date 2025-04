CDU defende aumento geral dos salários não inferior a 150 euros

A CDU realizou, hoje, no âmbito da pré-campanha para as eleições de 18 de Maio, um conjunto de contactos com trabalhadores com o objectivo de alertar para a necessidade de garantir, na Assembleia da República, uma clara prioridade na defesa dos trabalhadores.

No final da iniciativa junto à empresa dos Horários do Funchal o candidato da CDU à Assembleia da República, Duarte Martins, lembrou que "a degradação das condições de trabalho, é factor que fomenta, problemas sociais, como a pobreza e a exclusão social".

A precariedade laboral é a "precariedade da vida é a precariedade da família, e afecta maioritariamente os jovens e em média um trabalhador com vínculo precário recebe menos 30% a 40% que um trabalhador com vínculo efectivo", afirmou.

A CDU considera necessário inverter esta realidade garantindo que "a cada posto de trabalho permanente corresponde um vínculo laboral efectivo".

"É essencial que haja um aumento geral dos salários não inferior a 150€ para todos os trabalhadores para que com o seu salário possam dar resposta a todas as despesas e viver condignamente", afirmou Duarte Martins.