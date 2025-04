Carro funerário despistou-se na via rápida

Um carro funerário despistou-se na manhã desta segunda-feira na via rápida (VR1) no Caniço de Baixo, no sentido Machico – Ribeira Brava, num acidente que terá envolvido uma segunda viatura.

A viatura fúnebre acabou por ficar atravessada na via após embater no rail lateral da VR1, próximo do viaduto de acesso aos Reis Magos.

O acidente, ocorrido pouco depois das 10 horas, causou constrangimento no trânsito, provocando o engarrafamento numa extensão superior a 1.2 km, de acordo com a informação da InfoVias.