Madeira Andebol defronta ABC nas meias-finais da Taça

O Madeira Andebol SAD vai defrontar o ABC de Braga nas meias-finais da Taça de Portugal 2024/2025 em seniores femininos, assim ditou o sorteio que teve lugar na sede da Federação de Andebol de Portugal. A outra meia-final será disputada entre Almeida Garret e Benfica.

A 1.ª mão está agendada para o dia 1 de Maio, no Pavilhão Flávio Sá Leite em Braga, estando o segundo encontro marcado para o dia a 4 de Maio, no Pavilhão do Funchal.

As madeirenses detentoras deste troféu e recordistas de vitórias na história da prova, terão pela frente um adversário que foi uma das surpresas com o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal e que ainda recentemente empatou precisamente frente ao Madeira Andebol SAD em Braga para a fase final do Campeonato Nacional.

Relembre-se que esta temporada em termos de êxitos nas provas internas, o Madeira Andebol SAD arrancou a temporada vencendo a Supertaça. Já o Benfica, também presente esta fase da Taça, ainda com três jogos por disputar já renovou o título de campeão nacional da 1.ª Divisão.