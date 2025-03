JSD/Madeira marca eleições para final de Maio

A Juventude Social Democrata - Madeira reuniu hoje no V Conselho Regional, na sede regional na Rua dos Netos, para debater e aprovar o regulamento do XXV Congresso da JSD Madeira, que foi aprovado por unanimidade, destacando-se a marcação das eleições internas a 31 de Maio.

A reunião magna, dentro de um mês, dos 'jovens laranja' irá ser realizada no Funchal, "podendo os candidatos apresentar as candidaturas aos órgãos até 48 horas antes do acto eleitoral. Lembre-se que as eleições ficaram adiadas, à semelhança de todas as estruturas do partido, em virtude das regionais 2025. A JSD foi a primeira a repor a normalidade dos calendários eleitorais internos", salienta em nota divulgada esta tarde.

"A eleição dos delegados para a referida reunião ocorrerá entre 15 e 24 de Abril nos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira", acrescenta.

Esta foi "uma reunião participada, que contou com inúmeras intervenções políticas com foco, essencialmente, no resultado obtido pelo PSD nas eleições do passado domingo. As intervenções tiveram como tónica o reforço da representação parlamentar da JSD, uma vez que a juventude partidária têm agora Bruno Melim, André Pão e Eduardo Abreu, uma estreia entre os deputados da estrutura laranja", recordam.

"Os restantes pontos referente ao relatório de contas de 2024 foram aprovados por unanimidade", conclui.