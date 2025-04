Candidatura do Livre pelo círculo da Madeira reforça "compromisso com a defesa da Autonomia"

O partido Livre entregou, esta segunda-feira, a lista de candidatura pelo círculo da Madeira às Legislativas, encabeçada por Marta Sofia, seguida por Francisco Ferreira e Joana Pestana, "reforçando o seu compromisso com a defesa da Autonomia, a continuidade territorial e o aprofundamento do debate sobre os desafios estruturais da Região e do País".

A Madeira e o Porto Santo vivem diariamente os desafios da insularidade, desde a dificuldade de mobilidade até ao custo acrescido dos bens essenciais. Precisamos de uma representação que compreenda e combata estas desigualdades. A insularidade não é uma limitação, é uma identidade. E é com essa identidade que Marta Sofia pretende representar a Região na Assembleia da República: com orgulho, responsabilidade e visão de futuro para o País e para a Região Autónoma da Madeira. Livre

Marta Sofia assume esta candidatura com a "missão de representar os madeirenses e portos-santenses de forma íntegra e combativa, defendendo políticas que garantam que o nosso arquipélago não pode continuar a ser esquecido nas decisões políticas nacionais, nem os desafios da insularidade podem ser ignorados por quem governa".

O Livre apresenta "um projecto progressista que trará soluções reais para os problemas estruturais da Região e do País".