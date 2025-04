PS promete defesa intransigente da Autonomia na Assembleia da República

O PS assume que a grande prioridade da sua candidatura às eleições legislativas nacionais é a defesa intransigente dos valores autonómicos e dos madeirenses. A entrega da lista encabeçada por Emanuel Câmara aconteceu esta manhã, no Tribunal do Funchal.

O cabeça-de-lista fez questão de destacar a humildade e responsabilidade com que aceita este desafio de liderar a lista socialista pelo círculo da Madeira. Além de representar todos os madeirenses que residem no arquipélago, também diz querer defender aqueles que estão espalhados pela diáspora, sempre com a convicção de colocar “os valores da Madeira acima de tudo o resto”. “São desafios que temos de abraçar, em nome de um bem maior, que são os madeirenses e os porto-santenses”, reforçou.

Temos contingências específicas por sermos ilhéus e a missão dos deputados à Assembleia da República é trazer ao de cima as dificuldades que nós sentimos, que não são as mesmas de quem vive no espaço continental. Emanuel Câmara

Emanuel Câmara assegurou que, independentemente do Governo que esteja na República, a prioridade dos deputados socialistas será sempre a Madeira e os valores autonómicos. “Há muitos dossiês que têm sido tratados ao longo dos anos, algumas conquistas foram alcançadas, mas há muito para fazer e é preciso vozes fortes na Assembleia da República”, disse, alertando para a questão da descontinuidade territorial.

O candidato apelou à participação nestas eleições, salientado que “é muito importante nós decidirmos o nosso futuro pelas nossas próprias mãos e não o pormos nas mãos dos outros”.