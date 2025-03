Queda de cabo provocou danos em casas e deixou Ribeira da Janela sem electricidade

A queda de um cabo da ‘zipline’ que está a ser instalada entre o Porto Moniz e a Ribeira da Janela deixou, ontem à tarde, vários sítios desta última freguesia sem energia eléctrica e provocou danos ligeiros em duas casas.

Durante os trabalhos de instalação do referido meio de transporte lúdico de pessoas, verificou-se a queda de um cabo, o qual acabou por partir o beiral de uma moradia e danificou o varandim de outra. Também provocou o rebentamento de um cabo de alta tensão, o que deixou alguns sítios do vale da Ribeira da Janela sem luz (Casais de cima, Casais da igreja e Casais de baixo). O pessoal técnico da Empresa de Electricidade da Madeira acabou por restabelecer o fornecimento de energia com recurso a um gerador, mas ainda hoje estava a tratar da reparação do cabo de alta tensão.

“Graças a Deus, ninguém ficou ferido”, disse o presidente da autarquia do Porto Moniz, Emanuel Câmara, que, como responsável máximo da protecção civil no concelho, acompanhou a situação.

O projecto de ‘zipline’ é da responsabilidade da empresa ‘Ready2Dream Lda’ e foi aprovado há cerca de dois anos pela Câmara do Porto Moniz. Deveria estar operacional nas próximas semanas, mas deverá sofrer algum atraso, pois o promotor suspendeu os trabalhos para averiguar o que se passou.