Livre espera que "as pessoas tenham consciência de que existe uma alternativa política"

O Livre espera que, até dia 23 de Março, "as pessoas tenham consciência de que existe uma alternativa política" para a Assembleia Legislativa. Marta Sofia diz acreditar que "as sondagens são verdadeiramente feitas no acto do voto", sendo por aí que o partido se rege.

A sondagem hoje divulgada pelo DIÁRIO, aponta para que o Livre alcance 0,3% da preferência do eleitorado madeirense, estando, por isso, fora da Assembleia Legislativa da Madeira.

PSD cresce mas não atinge maioria Conheça os destaques desta quinta-feira em mais uma edição do DIÁRIO

A justiça social, habitação, saúde e ecologia são as principais bandeiras do Livre. O partido deixa um apelo "ao voto estratégico, que é no Livre".