Nápoles 'despacha' AC Milan de Conceição e mantém perseguição ao líder Inter

O Nápoles superiorizou-se hoje em casa diante do AC Milan, do português Sérgio Conceição, por 2-1, para a 30.ª jornada da Liga italiana de futebol, e continua a três pontos da liderança, ocupada pelo Inter Milão.

No Estádio Diego Armando Maradona, os napolitanos entraram no jogo praticamente a vencer, graças ao golo madrugador de Matteo Politano, apontado aos dois minutos, uma vantagem ampliada pouco depois, aos 19, pelo pé esquerdo do belga Romelu Lukaku.

No segundo tempo, o melhor que os 'rossoneri' conseguiram fazer foi reduzir pelo ex-benfiquista Luka Jovic (84), já depois de o mexicano Santiago Gimenez ter desperdiçado uma grande penalidade.

Os comandados por António Conte passaram a somar 64 pontos no segundo posto, contra os 67 do líder isolado Inter Milão, com a Atalanta a fechar o pódio, com 58.

Já a equipa de Conceição, que hoje apostou nos compatriotas João Félix de início e em Rafael Leão no segundo tempo, segue no nono lugar, com 47.

No jogo Inter Milão-Udinese, o austríaco Marco Arnautovic, aos 12 minutos, e Davide Frattesi, aos 29, em ambos os casos assistidos por Federico Dimarco, foram os marcadores dos golos dos 'nerazzurri', tendo a Udinese reduzido para 2-1 pelo francês Oumar Solet, aos 71.

A Fiorentina venceu em casa por 1-0 a Atalanta, impondo à equipa de Bérgamo a segunda derrota consecutiva, que a deixa em apuros no 'top 3' da classificação, com um golo de Moise Kean, aos 45 minutos.

Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Cagliari venceu em casa por 3-0 o lanterna-vermelha Monza, regressando aos triunfos após dois empates e três derrotas. Segue no 15.º lugar, com 29 pontos, enquanto o Monza, que não vence há 10 jornadas, continua cada vez mais 'enterrado' no fundo da tabela, com 15.

Os portugueses Pedro Pereira e Dani Mota constaram no onze inicial do último colocado da Serie A.