Motociclista sofre ferimentos graves após despiste de mota no Monte

Um homem de 41 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um despiste de mota ocorrido ao final da manhã deste domingo, no Caminho do Cabeço dos Lobos, na freguesia do Monte, concelho do Funchal. O alerta foi dado pelas 12h10, tendo sido de imediato mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a equipa médica da EMIR – Equipa Médica de Intervenção Rápida. À chegada ao local, os operacionais prestaram assistência à vítima, que apresentava suspeita de fractura num membro inferior, além de outros ferimentos compatíveis com a violência do embate, informou fonte da corporação.

Após estabilização no local, o homem foi transportado de ambulância para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu tratamento especializado. As circunstâncias do acidente ainda estão por apurar, sendo que a Polícia de Segurança Pública esteve no local para tomar conta da ocorrência e investigar as causas do despiste.

Este é mais um caso que vem alertar para a necessidade de redobrada atenção na condução, sobretudo em zonas íngremes e sinuosas como as que caracterizam a freguesia do Monte.