Colisão entre carro e moto em estacionamento de centro comercial

Um veículo ligeiro e um motociclo colidiram, esta tarde, no parque de estacionamento do centro comercial Madeira Shopping, no Caminho de Santa Quitéria, no Funchal.

Uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa e a Polícia de Segurança Pública estiveram no local.

Segundo testemunhas, apesar do aparato não houve feridos a registar e ninguém foi transportado para o hospital.