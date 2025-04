Nove distritos sob aviso laranja

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso laranja a partir das 18:00 de hoje, devido à previsão de agitação marítima, segundo o IPMA.

O aviso laranja nestes distritos estará em vigor até às 06:00 de domingo, de acordo com informação disponível no 'site' oficial do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos da Guarda e de Castelo Branco também estão sob aviso laranja, mas devido à previsão da queda de neve. Nestes dois distritos, o aviso entrou em vigor às 21:00 de sexta-feira e irá manter-se até às 06:00 de domingo.

A previsão de queda de neve abrange mais sete distritos: Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Porto e Aveiro.

Estes distritos estão todos sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve, mas também precipitação, no caso de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Viseu e Vila Real. Junta-se ainda a previsão de ventos fortes em Viana do Castelo, Braga e Porto.

Os avisos amarelos estão em vigor desde as 00:00 de hoje. Onde está prevista neve, o aviso termina às 12:00, no caso da previsão de vento forte e precipitação o aviso permanece em vigor até às 21:00.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje, em Portugal Continental, períodos de chuva ou aguaceiros, mais intensos e frequentes no Norte e Centro, bem como a queda de neve acima de 1.000 metros de altitude.

O vento soprará por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas.

Para hoje, prevê-se também uma descida da temperatura, com a mínima a variar entre os dois graus centígrados na Guarda e os 13 graus em Sagres e as máximas a variarem entre os sete graus na Guarda e os 19 em Faro.