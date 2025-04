Orçamento Regional será uma "versão revista e actualizada" da proposta anterior

O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, confirmou que o Orçamento Regional está actualmente em fase de preparação e será apresentado logo após a entrega do Programa de Governo à Assembleia Legislativa, agendada para os dias 6 a 8 de Maio.

À margem da conferência 'Girls in ICT 2025 – Superando todas as divisões para uma transformação digital inclusiva', organizada pela DireCção Regional de Informática, o governante explicou que o novo orçamento partirá da proposta anteriormente apresentada, em final de 2024, mas será "revisto, actualizado e adaptado" ao novo quadro político e aos compromissos eleitorais assumidos pelo actual Governo Regional.

"É um pouco prematuro falar, mas será naturalmente ancorado na proposta que foi entregue no final do ano passado e será, certamente, actualizada e revista porque já estamos em Abril de 2025, já temos execução concreta destes meses, mas será certamente a base e vai reflectir aquilo que são os compromissos eleitorais", sublinhou.

Entre as áreas de maior impacto, Duarte Freitas destacou o investimento público, com especial atenção ao projecto do novo Hospital Central Universitário da Madeira, classificado como "emblemático, determinante e com impacto muito relevante" para a Região.

Nesse sentido, o secretário adiantou que, durante a tarde, irá reunir com o secretário regional das Infraestruturas, Pedro Rodrigues, para preparar a terceira fase do concurso do novo hospital. "Será tratado durante esta tarde para tentarmos recuperar o tempo perdido e aquilo que não foi possível fazer pelas circunstâncias", explicou, acrescentando que vão versar sobretudo no "concurso, o financiamento, a actualização daquilo que decorre da evolução de preços".