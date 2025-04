Vigilantes da Natureza no Porto Santo têm agora duas bicicletas eléctricas

O Clube Caniço Riders entregou, no final desta tarde de quinta feira, duas bicicletas eléctricas ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), que ficarão à disposição dos Vigilantes da Natureza em serviço no Porto Santo.

Na ocasião, Manuel Filipe, presidente do IFCN, salientou, ao DIÁRIO, que "é muito importante este acto, ainda por cima na ilha do Porto Santo, uma terra onde efectivamente a sustentabilidade adquire outro valor". E acrescentou que "são duas bicicletas que agradecemos à associação 'Caniço Raiders' por esta cedência ao IFCN. As bicicletas elétricas ficarão à guarda e a serão utlizadas pelo corpo de Vigilantes da Natureza, nas suas acções de vigilância e fiscalização", salientou.

Por parte do Clube Caniço Riders, Roberto Chaves afirmou que a parceria com o IFCN surge "com o intuito de criar sinergias". Dando nota dos eventos organizados por esta associação, aquele responsável disse, ainda, que "esta parceria vem criar laços bastante importantes entre ambas aas partes".

Na ocasião esteve presente a secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, bem como vários elementos do 'Caniço Riders' e, ainda, Roberto Silva, do Gabinete da Administração Pública do Porto Santo.