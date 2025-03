Newsletter visa aproximar Porto santo Golfe da comunidade

Foi lançada hoje, segunda-feira, um novo canal de comunicação por parte do Porto Santo Golfe. Trata-se de uma newsletter, que visa reforçar a ligação com os golfistas e todos aqueles que acompanham o desenvolvimento deste empreendimento.

Segundo nota à imprensa, "a nova newsletter surge como um espaço informativo e dinâmico, proporcionando aos seus subscritores acesso exclusivo a conteúdos sobre o Porto Santo Golfe. Entre os temas abordados, estarão as últimas novidades do campo, informações sobre torneios e eventos, participação em eventos internacionais, acompanhamento das certificações e distinções obtidas, dicas especializadas para os praticantes da modalidade e curiosidades sobre a ilha do Porto Santo".

Com esta iniciativa, o Porto Santo Golfe quer reforçar o seu compromisso com "a excelência e a inovação", aproximando-se ainda mais dos seus jogadores e visitantes.