USAM solidária com manifestações nacionais convocadas pela CGTP

A USAM mostra-se solidária com as manifestações nacionais convocadas pela CGTP-IN para o dia 5 de Abril em Lisboa, Coimbra e Porto, referentes aos problemas que enfrentam os trabalhadores e reformados. Através de comunicado, apela a que os madeirenses se solidarizem com esta jornada de luta.

"Não sendo possível a presença física devido à descontinuidade territorial", a União dos Sindicatos apela a que esse apoio possa ser expressado de outras formas. Além disso, aponta que esta luta converge com o 1.ª de Maio, cujas celebrações estão já a ser preparadas.

Quanto à luta do próximo sábado, pretende medidas que permitam o aumento significativo dos salários que permitam aos trabalhadores fazer face ao crescente custo de vida; melhores pensões que reponham e melhorem o poder de compra dos reformados e pensionistas; reforço do investimento nos serviços públicos e nas funções sociais do Estado, com a valorização dos seus trabalhadores, para assegurar serviços de qualidade para toda a população; o fim da desregulação dos horários de trabalho, combatendo o regime de adaptabilidade, os bancos de horas e a generalização do trabalho contínuo e por turnos; o combate à precariedade, garantindo contratos de trabalho efetivos para postos de trabalho permanentes; a garantia do direito à habitação para todos; a valorização da escola pública; e a defesa da segurança social.