Toque em cruzamento na Penteada congestiona trânsito

O choque entre duas viaturas ligeiras no cruzamento entre o Caminho da Penteada e o Caminho do Olival, está a causar forte constrangimento rodoviário nessa artéria do Funchal.

Além de danos materiais nas duas viaturas não terão ocorrido mais perdas, além do tempo que está a demorar a escoar o trânsito.

A PSP foi chamada ao local, numa zona onde há claros sinais de cedência de passagem, embora o choque tenha ocorrido entre uma viatura que subia o Caminho da Penteada e outra que estaria na pretensão de virar à esquerda para o Caminho do Olival.