Funchal é a capital onde um T3 para renovar custa mais

Se em Portugal, um imóvel para renovar pode representar uma economia de mais de 64 mil euros, cerca de 30%, no Funchal um apartamento T3 para renovar custava 605 mil euros, menos 181.500 euros do que uma casa com as mesmas características que não precisa de obras, de acordo com o portal idealista.pt.

A capital madeirense consegue ser mais cara que a capital portuguesa, pois em Lisboa, "o preço de uma casa T3 a precisar de obras foi de 340 mil euros no final de 2024, 30% inferior face ao custo de uma habitação já renovada (442 mil euros). Aqui a poupança ascende a 100 mil euros", diz o resultado do estudo de mercado divulgado hoje.

Já no Porto, "o preço de uma habitação com três quartos para renovar era de 325 mil euros, menos 30% face ao valor de uma casa renovada (422,5 mil euros), sendo possível economizar 97.500 euros", todos abaixo do Funchal.

"Também é possível economizar ao comprar uma casa por remodelar em Ponta Delgada, Faro e Aveiro, com uma poupança de 29% em relação a uma renovada. Em Coimbra (28%), Viana do Castelo, Setúbal e Évora (27%), a diferença de preço também é significativa", garante.